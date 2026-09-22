Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: знали о Fan ID в Кубке России и не продавали билеты

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что клуб еще месяц назад получил информацию о введении Fan ID на матчах Кубка России и успел подготовиться к изменениям.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, "Динамо" заранее учитывало возможность введения паспорта болельщика и поэтому не запускало продажу билетов на кубковые встречи. В клубе понимали, что у части желающих посетить матчи может не оказаться необходимого документа.

"Мы в курсе введения Fan ID на матчах Кубка России. Мы приготовились к этому и не продавали билеты на игры Кубка. Потому что заранее примерно понимали, как будет и что у части болельщиков, которая планировала посетить Кубок, нет этого документа. О введении данного правила мы знали месяц назад", — заявил Газизов.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении Fan ID на матчах Кубка России для клубов РПЛ с 1 октября.

Система Fan ID действует на матчах РПЛ со второй половины сезона-2022/23.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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