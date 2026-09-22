Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: знали о Fan ID в Кубке России и не продавали билеты

"Мы в курсе введения Fan ID на матчах Кубка России. Мы приготовились к этому и не продавали билеты на игры Кубка. Потому что заранее примерно понимали, как будет и что у части болельщиков, которая планировала посетить Кубок, нет этого документа. О введении данного правила мы знали месяц назад", — заявил Газизов.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении Fan ID на матчах Кубка России для клубов РПЛ с 1 октября.
Система Fan ID действует на матчах РПЛ со второй половины сезона-2022/23.
Источник: "Спорт-Экспресс"