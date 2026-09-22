Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: знали о Fan ID в Кубке России и не продавали билеты

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

"Мы в курсе введения Fan ID на матчах Кубка России. Мы приготовились к этому и не продавали билеты на игры Кубка. Потому что заранее примерно понимали, как будет и что у части болельщиков, которая планировала посетить Кубок, нет этого документа. О введении данного правила мы знали месяц назад", — заявил Газизов.