Тедеев: удивляет, что Дзюба до сих пор без клуба

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев заявил, что Артем Дзюба должен продолжить карьеру в РПЛ, и допустил, что символичным вариантом для форварда мог бы стать "Спартак".
Фото: Соцсети сборной России
Тедеев признался, что удивлен отсутствием нового клуба у Дзюбы. По мнению специалиста, 38-летний нападающий по-прежнему способен приносить пользу российскому футболу и привлекать дополнительное внимание к чемпионату.

"Команды ставят разные задачи в РПЛ. Артему хочется быть в клубе, который ставит самые перспективные задачи — победа в Кубке. И было бы символично, если бы "Спартак" проявил интерес к Дзюбе. Но они усилили данную позицию покупкой Даку", — заявил Тедеев.

Экс-тренер "Акрона" считает, что Дзюбе необходимо продолжить выступления в России.

"Артем Дзюба должен продолжить карьеру в российском футболе. Без него наша лига теряет дополнительное внимание со стороны. Это самый выдающийся футболист и нападающий российского футбола. Меня удивляет, что Артем до сих пор находится без клуба", — добавил специалист.

Последней командой Дзюбы был "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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