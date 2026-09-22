Тедеев: удивляет, что Дзюба до сих пор без клуба

"Команды ставят разные задачи в РПЛ. Артему хочется быть в клубе, который ставит самые перспективные задачи — победа в Кубке. И было бы символично, если бы "Спартак" проявил интерес к Дзюбе. Но они усилили данную позицию покупкой Даку", — заявил Тедеев.
Экс-тренер "Акрона" считает, что Дзюбе необходимо продолжить выступления в России.
"Артем Дзюба должен продолжить карьеру в российском футболе. Без него наша лига теряет дополнительное внимание со стороны. Это самый выдающийся футболист и нападающий российского футбола. Меня удивляет, что Артем до сих пор находится без клуба", — добавил специалист.
Последней командой Дзюбы был "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
Источник: "Спорт-Экспресс"