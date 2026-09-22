В Госдуме отреагировали на сообщения о Fan ID в Кубке России: не знаю, откуда такая конкретика

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что не располагает подтвержденной информацией о введении Fan ID на матчах Кубка России и призвал дождаться официальных заявлений.

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"То, что Fan ID на Кубке России будет введен прямо завтра — такого решения нет. Должна произойти процедура согласования с Минспорта, РФС, правоохранительными структурами. Может быть, даже потребуется изменение законодательства. Я не знаю, откуда такая конкретная информация", — заявил Свищев.