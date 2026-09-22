В Госдуме отреагировали на сообщения о Fan ID в Кубке России: не знаю, откуда такая конкретика

"То, что Fan ID на Кубке России будет введен прямо завтра — такого решения нет. Должна произойти процедура согласования с Минспорта, РФС, правоохранительными структурами. Может быть, даже потребуется изменение законодательства. Я не знаю, откуда такая конкретная информация", — заявил Свищев.
Депутат подчеркнул, что окончательную ясность в ситуации должны внести официальные заявления футбольных структур.
"Лично у меня нет информации о введении Fan ID. Надо дождаться официальных объявлений. РФС, лига на все ответят — это будет самая правдивая информация, чтобы не быть заложником инсайдерской информации", — добавил Свищев.
Источник: "Чемпионат"