В махачкалинском "Динамо" поставили точку в вопросе о подписании Дзюбы и Кокорина

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов исключил подписание Артема Дзюбы и Александра Кокорина, объяснив это трансферной стратегией клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Газизов рассказал, что поддерживает хорошие отношения с Кокориным, однако вариант с приглашением форварда в махачкалинскую команду не рассматривается.

"Я могу ему позвонить, у нас хорошие отношения, но что я скажу ему? Саша, приезжай к нам? Прекрасно понимаю, какой будет ответ. Очень хорошо отношусь к Саше, но переход такого футболиста — не наша история", — заявил Газизов.

Руководитель "Динамо" аналогично высказался и о возможном приглашении Дзюбы. По его словам, решение не связано с футбольными или личными качествами нападающих.

"С огромным уважением отношусь к Артему Дзюбе. По спортивным, человеческим и моральным качествам ни к кому из них вопросов нет, но это не наш путь просто. Так бывает", — добавил Газизов.

Источник: "Матч ТВ"

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