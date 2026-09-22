В махачкалинском "Динамо" поставили точку в вопросе о подписании Дзюбы и Кокорина

Фото: ФК "Зенит"

"Я могу ему позвонить, у нас хорошие отношения, но что я скажу ему? Саша, приезжай к нам? Прекрасно понимаю, какой будет ответ. Очень хорошо отношусь к Саше, но переход такого футболиста — не наша история", — заявил Газизов.

"С огромным уважением отношусь к Артему Дзюбе. По спортивным, человеческим и моральным качествам ни к кому из них вопросов нет, но это не наш путь просто. Так бывает", — добавил Газизов.