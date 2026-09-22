Черданцев отметил перемены в "Зените": российский костяк определяет игру команды

Фото: ФК "Зенит"

"Сейчас, впервые со времен команды Властимила Петржелы, российский костяк определяет игру "Зенита" в лице Александра Соболева и Максима Глушенкова. Это любопытное открытие нынешнего сезона. Понятно, что есть Педро, Луис Энрике, Вильмар Барриос, но кто мог представить два-три года назад, что российский костяк будет определять игру "Зенита"?" — добавил Черданцев.