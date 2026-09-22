Черданцев отметил перемены в "Зените": российский костяк определяет игру команды

"Они очень грамотно спланировали работу под новый лимит на легионеров. Были опасения, что у команды может появиться проблема, потому что делали ставку на бразильскую диаспору и иностранцев. Но поскольку они просчитали все на шаг вперед и подписали в каждую линию по российскому игроку, теперь на каждой позиции есть по игроку сборной России", — заявил Черданцев.
Особенно комментатор выделил Александра Соболева и Максима Глушенкова, которые в нынешнем сезоне вышли на ведущие роли.
"Сейчас, впервые со времен команды Властимила Петржелы, российский костяк определяет игру "Зенита" в лице Александра Соболева и Максима Глушенкова. Это любопытное открытие нынешнего сезона. Понятно, что есть Педро, Луис Энрике, Вильмар Барриос, но кто мог представить два-три года назад, что российский костяк будет определять игру "Зенита"?" — добавил Черданцев.
После девяти туров "Зенит" набрал 18 очков и занимает пятое место в РПЛ. Следующий матч команда Семака проведет 10 октября на выезде против лидирующего "Краснодара".
Источник: "Матч ТВ"