Черданцев отметил перемены в "Зените": российский костяк определяет игру команды

Комментатор Георгий Черданцев высоко оценил трансферную стратегию "Зенита" и отметил, что ключевые роли в команде Сергея Семака теперь играют российские футболисты.
Фото: ФК "Зенит"
Черданцев считает одним из наиболее примечательных летних переходов трансфер Артема Карпукаса. По его мнению, "Зенит" заранее подготовился к новому лимиту на легионеров и усилил состав российскими игроками.

"Они очень грамотно спланировали работу под новый лимит на легионеров. Были опасения, что у команды может появиться проблема, потому что делали ставку на бразильскую диаспору и иностранцев. Но поскольку они просчитали все на шаг вперед и подписали в каждую линию по российскому игроку, теперь на каждой позиции есть по игроку сборной России", — заявил Черданцев.

Особенно комментатор выделил Александра Соболева и Максима Глушенкова, которые в нынешнем сезоне вышли на ведущие роли.

"Сейчас, впервые со времен команды Властимила Петржелы, российский костяк определяет игру "Зенита" в лице Александра Соболева и Максима Глушенкова. Это любопытное открытие нынешнего сезона. Понятно, что есть Педро, Луис Энрике, Вильмар Барриос, но кто мог представить два-три года назад, что российский костяк будет определять игру "Зенита"?" — добавил Черданцев.

После девяти туров "Зенит" набрал 18 очков и занимает пятое место в РПЛ. Следующий матч команда Семака проведет 10 октября на выезде против лидирующего "Краснодара".

Источник: "Матч ТВ"

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