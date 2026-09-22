Действующий контракт Евсеева с "Динамо" рассчитан до 2027 года. По словам Газизова, стороны рассчитывают договориться о продолжении сотрудничества, хотя руководитель клуба в шутку не исключил другой сценарий.
[quote]"Думаю, мы договоримся с Вадимом Валентиновичем. Если не продадим в другой клуб. Такое не прописано. Но если у тренера будет шанс пойти на повышение, мы сядем и все обсудим", — сказал генеральный директор "Динамо".
После девяти туров нынешнего сезона махачкалинское "Динамо" набрало 12 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
В "Динамо" допустили уход Евсеева: если будет шанс пойти на повышение, все обсудим
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что клуб готов отпустить Вадима Евсеева, если тренер получит предложение, которое станет для него шагом вперед в карьере.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала