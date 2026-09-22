Талалаев не нашел "космического игрока" в составе "Зенита", но выделил двух футболистов

"Космос" — нет. Но перед матчем обращали внимание наших ребят на два аспекта. Говорили, что сейчас Глушенков и Соболев набрали очень хорошую форму. Наверное, все в России знают, что левую ногу Глушенкова надо перекрывать и быть готовым к удару", — заявил Талалаев.
Опасения тренера "Балтики" подтвердились непосредственно в игре. Глушенков открыл счет уже на девятой минуте, а спустя семь минут Соболев забил второй мяч петербуржцев. В итоге "Зенит" одержал победу со счетом 3:2.
Источник: "Спорт-Экспресс"