Талалаев не нашел "космического игрока" в составе "Зенита", но выделил двух футболистов

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что не видит в "Зените" футболиста космического уровня, однако отдельно отметил форму Максима Глушенкова и Александра Соболева.
Фото: ФК "Балтика"
Талалаев рассказал, что перед матчем с "Зенитом" тренерский штаб "Балтики" особенно внимательно разбирал игру Глушенкова и Соболева. По мнению специалиста, оба футболиста подошли к встрече в отличной форме.

"Космос" — нет. Но перед матчем обращали внимание наших ребят на два аспекта. Говорили, что сейчас Глушенков и Соболев набрали очень хорошую форму. Наверное, все в России знают, что левую ногу Глушенкова надо перекрывать и быть готовым к удару", — заявил Талалаев.

Опасения тренера "Балтики" подтвердились непосредственно в игре. Глушенков открыл счет уже на девятой минуте, а спустя семь минут Соболев забил второй мяч петербуржцев. В итоге "Зенит" одержал победу со счетом 3:2.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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