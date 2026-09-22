Талалаев не нашел "космического игрока" в составе "Зенита", но выделил двух футболистов

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что не видит в "Зените" футболиста космического уровня, однако отдельно отметил форму Максима Глушенкова и Александра Соболева.

Фото: ФК "Балтика"

"Космос" — нет. Но перед матчем обращали внимание наших ребят на два аспекта. Говорили, что сейчас Глушенков и Соболев набрали очень хорошую форму. Наверное, все в России знают, что левую ногу Глушенкова надо перекрывать и быть готовым к удару", — заявил Талалаев.