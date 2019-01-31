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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|56
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|28
|13
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|22
|26
|14
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|22
|24
|15
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|22
|24
|16
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|21
|20
|...
|20
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|22
|14
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|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|15
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|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
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|24
|23
|18
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|19
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|17
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"Самая сложная игра в карьере". "Нант" простился с Салой
Превозмогая душевную боль, «Нант» сыграл первый матч после пропажи своего лучшего бомбардира Эмилиано Салы. Атмосфера, в которой тысячам мужиков трудно было сдержать слёзы.
Главное видео с матча против «Сент-Этьена»: по истечении 9 минут арбитр остановил игру, а стадион начал аплодировать и петь в честь бывшей «девятки» «Нанта». Но видео обязательно надо смотреть до конца – крупный план 66-летнего тренера Валида Халилходжича пронзителен.
Халилходжич назвал эту игру самой сложной в карьере, а тренер «Кардиффа» Нил Уорнок, даже не успевший познакомиться с Салой, охарактеризовал так всю неделю.
Болельщики «Нанта» помимо песен устроили перфоманс: на главной трибуне выложили фамилию Салы в цветах клуба, за воротами – его номер, а за другими воротами – огромный флаг Аргентины.
Приехали на матч и фанаты «Кардиффа», до которого Сала так и не долетел. Они растянули баннер «Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь. Но Эмилиано, наша птица счастья, мы будем любить тебя вечно».
Все игроки «Нанта» вышли на поле в футболках с фамилией Сала на спине.
Единственный гол «Нанта» (встреча с «Сент-Этьеном» завершилась 1:1), забитый экс-спартаковцем Маджидом Уорисом, естественно, стал ещё одним поводом вспомнить о бывшем партнёре. Хотя все, кто находились на стадионе, и не забывали о нём ни на минуту.
Болельщики несут цветы тонов «Нанта» к портрету Салы возле стадиона.
Проблем с финансированием продолжения поисков Эмилиано нет – откликнулись многие люди из мира футбола. Но пока найдены только обломки кресел его самолёта, которые прибило к французскому побережью.
Фото: fcnantes.com, Benjamin Quarez, REUTERS, globallookpress.com,
Главное видео с матча против «Сент-Этьена»: по истечении 9 минут арбитр остановил игру, а стадион начал аплодировать и петь в честь бывшей «девятки» «Нанта». Но видео обязательно надо смотреть до конца – крупный план 66-летнего тренера Валида Халилходжича пронзителен.
Nous n'oublierons jamais ce num?ro 9? ?#FCNASSE | #PlayForSala pic.twitter.com/06SgSg0bns— FC Nantes (@FCNantes) January 30, 2019
Халилходжич назвал эту игру самой сложной в карьере, а тренер «Кардиффа» Нил Уорнок, даже не успевший познакомиться с Салой, охарактеризовал так всю неделю.
Sacr? moment ? La Beaujoire o? tout le stade chante et applaudit en l'honneur d'#EmilianoSala ?? avant la rencontre. De longues minutes. Et ce jusqu'? l'entr?e des joueurs #FCNASSE@GoalFrance pic.twitter.com/SQNQEqgyrx— Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 30, 2019
Болельщики «Нанта» помимо песен устроили перфоманс: на главной трибуне выложили фамилию Салы в цветах клуба, за воротами – его номер, а за другими воротами – огромный флаг Аргентины.
Приехали на матч и фанаты «Кардиффа», до которого Сала так и не долетел. Они растянули баннер «Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь. Но Эмилиано, наша птица счастья, мы будем любить тебя вечно».
Все игроки «Нанта» вышли на поле в футболках с фамилией Сала на спине.
Tous ensemble, pour Emi' ?#PlayForSala | #FCNASSE pic.twitter.com/77JqhKiWMh— FC Nantes (@FCNantes) January 30, 2019
Единственный гол «Нанта» (встреча с «Сент-Этьеном» завершилась 1:1), забитый экс-спартаковцем Маджидом Уорисом, естественно, стал ещё одним поводом вспомнить о бывшем партнёре. Хотя все, кто находились на стадионе, и не забывали о нём ни на минуту.
Болельщики несут цветы тонов «Нанта» к портрету Салы возле стадиона.
Проблем с финансированием продолжения поисков Эмилиано нет – откликнулись многие люди из мира футбола. Но пока найдены только обломки кресел его самолёта, которые прибило к французскому побережью.
Фото: fcnantes.com, Benjamin Quarez, REUTERS, globallookpress.com,
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