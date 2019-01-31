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"Самая сложная игра в карьере". "Нант" простился с Салой

Превозмогая душевную боль, «Нант» сыграл первый матч после пропажи своего лучшего бомбардира Эмилиано Салы. Атмосфера, в которой тысячам мужиков трудно было сдержать слёзы.

Главное видео с матча против «Сент-Этьена»: по истечении 9 минут арбитр остановил игру, а стадион начал аплодировать и петь в честь бывшей «девятки» «Нанта». Но видео обязательно надо смотреть до конца – крупный план 66-летнего тренера Валида Халилходжича пронзителен.





Халилходжич назвал эту игру самой сложной в карьере, а тренер «Кардиффа» Нил Уорнок, даже не успевший познакомиться с Салой, охарактеризовал так всю неделю.



Болельщики «Нанта» помимо песен устроили перфоманс: на главной трибуне выложили фамилию Салы в цветах клуба, за воротами – его номер, а за другими воротами – огромный флаг Аргентины.





Приехали на матч и фанаты «Кардиффа», до которого Сала так и не долетел. Они растянули баннер «Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь. Но Эмилиано, наша птица счастья, мы будем любить тебя вечно».

"Самая сложная игра в карьере". "Нант" простился с Салой


Все игроки «Нанта» вышли на поле в футболках с фамилией Сала на спине.





Единственный гол «Нанта» (встреча с «Сент-Этьеном» завершилась 1:1), забитый экс-спартаковцем Маджидом Уорисом, естественно, стал ещё одним поводом вспомнить о бывшем партнёре. Хотя все, кто находились на стадионе, и не забывали о нём ни на минуту.





Болельщики несут цветы тонов «Нанта» к портрету Салы возле стадиона.



Проблем с финансированием продолжения поисков Эмилиано нет – откликнулись многие люди из мира футбола. Но пока найдены только обломки кресел его самолёта, которые прибило к французскому побережью.



Фото: fcnantes.com, Benjamin Quarez, REUTERS, globallookpress.com,
Теги: Сала Нант Кардифф
Сегодня, 17:26
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