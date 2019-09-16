» » » Взрывной Дембеле из «Лиона», разгромленный Дортмундом «Байер». Как дела у соперников наших команд по еврокубкам?

Взрывной Дембеле из «Лиона», разгромленный Дортмундом «Байер». Как дела у соперников наших команд по еврокубкам?

Французы идут не слишком стабильно, но «Лион» забивает больше всех в лиге – отличаются два игрока, которых «Зениту» нужно опасаться особенно, а у «Базеля» сразу после «Краснодара» ключевая игра чемпионата.


«Лион»

«Зенит» возвращается в Лигу чемпионов спустя три с половиной года и начинает с непростого выезда во Францию. С «Лионом» Петербург уже играл на групповом этапе четыре сезона назад – и тогда получилось просто замечательно (шесть очков из шести).

Состав российской команды с тех пор существенно изменился (и не сказать, чтобы стал сильнее), но главным героем противостояния стал никуда не девшийся Артём Дзюба. Он забил 3 из 5-ти мячей «Зенита» в двух играх.

В Лиге 1 «Лион» успел сыграть пять туров, и пока получается не очень здорово. Особенно по сравнению с третьей позицией прошлого сезона. В последних трёх матча команда бразильского наставника Силвиньо выиграть не может. Сначала было минимальное поражение от «Монпелье», затем ничья с «Бордо».


В прошлую пятницу «Лион» вновь разделил очки: на этот раз не получилось разобраться со скромным «Амьеном». После быстрого пропущенного наши завтрашние соперники сравняли, а потом и вышли вперёд, но уже в компенсированное время «Амьен» ушёл от поражения благодаря выстрелу Бодмера.

Вроде бы есть повод порадоваться (из-за того, что соперник российской команды не совсем в порядке), но есть и половник дёгтя – Мусса Дембеле. Молодой нападающий стал главным стрелком своей команды в прошлом году (15 голов и 5 показатель в лиге), а в этом разошёлся окончательно – у него четыре игры и пять забитых мячей.

Это ещё не всё – у Мемфиса Депая четыре забитых гола и третья строчка в таблице бомбардиров. «Лион», несмотря на откровенно среднее промежуточное место, забивает больше всех в лиге. Даже больше «ПСЖ»!



Кроме этого, лучший ассистент лиги на данный момент тоже играет за «Лион» - это бразилец Тиаго Мендес.

Выстоят ли Иванович и Ракицкий под таким давлением?

«Байер»

Немецкий противник «Локомотива» знаком нам получше французского «Лиона». Хотя бы потому, что не очень и давно против него в группе Лиги чемпионов играл ЦСКА, а минувшей весной в плей-офф Лиги Европы он был пройден «Краснодаром».

Занимательно, но «Байер» так же располагается на данный момент на восьмой строчке. Кроме того, текущий сезон складывается для «Лиона» и немецкой команды очень похоже - победы в первых двух встречах, а потом спад. Правда, в случае с «Байером» всё легко объясняется нарастающим уровнем оппонентов.

Позавчера дортмундская «Боруссия» уничтожила «Байер» на своём поле. На дубль Ройса, голы Алькасера и Геррейро «аспириновые» не ответили ничем.



В отличие от «Лиона», большими успехами игроки «Байера» в этом сезоне похвастаться (по крайней мере, пока) не могут. Небольшое исключение – Кевин Фолланд, сделавший в четырёх играх Бундеслиги три голевые передачи. В таблице лучших ассистентов он пока третий.

«Базель»

Два сезона подряд швейцарский гранд уступал чемпионство «Янг Бойзу», но теперь бывшая команда Мурата Якина взялась за дело основательно. В первых шести турах чемпионата «Базель» победил пять раз и теперь возглавляет таблицу.

Через три дня после «Краснодара» у «Базеля» будет очная игра против «Янг Бойза». И это очень на руку российской команде. Очевидно, что для тренера Марселя Коллера и его футболистов важнее будет ключевая игра внутреннего первенства, чем первый тур проходной Лиги Европы.



Последней игрой «Базеля» стало кубковое противостояние с «Мереном» из второго дивизиона. Соперник «Краснодара» разобрал в гостях андердога на безжалостные 3:0.

«Краснодару» не стоит расслабляться перед «Базелем», даже несмотря на удачное календарное стечение: хотя бы потому, что в квалификации ЛЧ в этом сезоне швейцарцы сумели пройти тот же ПСВ, а это серьёзно.

«Лудогорец»

Соперник ЦСКА за последние годы берёт все чемпионства подчистую. Похоже, особенных шансов нет и сейчас, хотя «Лудогорец» стартовал не идеально – из-за трёх ничьих в девяти матчах «Левски» совсем не отстаёт от фаворита.

Позавчера «Лудогорец» уверенно грохнул скромный «Этар». Снова забил Клаудиу Кешерю – у него уже шесть результативных выстрелов за 9 матчей чемпионата.

«Лудогорец» выглядит самым простым из всех соперников российских клубов на этой неделе. Но обольщаться ЦСКА не стоит – запаса прочности у команды Гончаренко практически нет.

Фото: en.onefootball.com, lvinet.com, uk.sports.yahoo.com, metaratings


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Теги: Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив Лион Байер
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