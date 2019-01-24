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Агент Адриано: Луис не предлагает себя клубам, про интерес "Галатасарая" не знаю

Жилмар Велоз, агент нападающего "Спартака" Луиса Адриано прокомментировал новости турецких СМИ о том, что игрока собирается приобрести "Галатасарай".

"Я ни о каких предложениях не знаю, так что комментировать нечего. Луис спокойно работает в клубе, готовится к возобновлению сезона. Если в нем кто-то заинтересован, это не его проблема. Адриану - игрок высокого уровня, на него могут претендовать многие команды, но им нужно общаться со "Спартаком". Сам Луис никому свои услуги не предлагает, а выполняет контрактные обязательства", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Адриано Спартак
Вчера, 23:48
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