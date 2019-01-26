Аксель Витсель: приятно, что я снова забил, и еще лучше, что мы набрали 3 очка

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель прокомментировал победу над "Ганновером" в матче чемпионата Германии."Отличное командное выступление. Приятно, что я снова забил, и еще лучше, что мы набрали 3 очка. Фанаты были как всегда невероятны", - написал Витсель в Твиттере.