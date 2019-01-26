Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Боруссия М 19 39
3 Бавария 18 39
4 РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Ф 18 30
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 18 25
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 18 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Аксель Витсель: приятно, что я снова забил, и еще лучше, что мы набрали 3 очка

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель прокомментировал победу над "Ганновером" в матче чемпионата Германии.

"Отличное командное выступление. Приятно, что я снова забил, и еще лучше, что мы набрали 3 очка. Фанаты были как всегда невероятны", - написал Витсель в Твиттере.
Теги: Витсель Боруссия Бундеслига
Вчера, 22:30
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