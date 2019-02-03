Аугсбург (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
...
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица
Предстоящие
Аугсбург03.02.19Майнц
Вердер10.02.19Аугсбург
Сыгранные
Боруссия М2 - 026.01.19Аугсбург
Аугсбург1 - 219.01.19Фортуна

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Экс-голкипер "Арсенала" Йенс Леманн вошел в тренерский штаб клуба Бундеслиги

Пресс-служба "Аугсбурга" сообщила о приглашении бывшего вратаря сборной Германии Йенса Леманна в тренерский штаб команды.

49-летний немец подписал контракт до лета 2020 года и стал помощником главного тренера Мануэля Баума.



Ранее Леманн входил в тренерский штаб Арсена Венгера в "Арсенале".
Теги: Бундеслига Аугсбург
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