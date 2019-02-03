Экс-голкипер "Арсенала" Йенс Леманн вошел в тренерский штаб клуба Бундеслиги

Jens #Lehmann wird Co-Trainer beim FC Augsburg und unterst?tzt ab sofort das Team um Cheftrainer Manuel Baum! ? https://t.co/8zCWKxo2Nr #FCA pic.twitter.com/Penj9Oi1gI — FC Augsburg (@FCAugsburg) January 28, 2019

Пресс-служба "Аугсбурга" сообщила о приглашении бывшего вратаря сборной Германии Йенса Леманна в тренерский штаб команды.49-летний немец подписал контракт до лета 2020 года и стал помощником главного тренера Мануэля Баума.Ранее Леманн входил в тренерский штаб Арсена Венгера в "Арсенале".