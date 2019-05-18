"Вердер" договорился о продлении контракта с 40-летним Писарро

Пресс-служба "Вердера" объявила о том, что нападающий Клаудио Писарро продолжит выступления за клуб в сезоне-2019/20.

Для 40-летнего перуанца, который удерживает рекорд как самый возрастной автор гола в истории Бундеслиги, следующий сезон станет 21-м в европейской карьере.

Генеральный директор "Вердера" Франк Бауманн заявил, что клуб договорился с Писарро о дальнейшем сотрудничестве, и в ближайшие дни футболист продлит контракт с бременцами.

Sport24.ru
Теги: Вердер Писарро Бундеслига
Вчера, 23:44
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