Мануэль Нойер: хотел бы играть так долго, как мне позволит мое тело

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что не планирует завершать карьеру футболиста, несмотря на постоянные травмы.

"Я люблю то, чем я занимаюсь. Мне нравится моя профессия, нравится играть в воротах. Хочу играть так долго, как мне позволит мое тело. Я чувствую себя хорошо и продолжаю дальше", - цитирует Нойера Kicker.
Теги: Нойер Бавария Бундеслига
Сегодня, 18:35
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