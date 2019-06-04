Мануэль Нойер: хотел бы играть так долго, как мне позволит мое тело

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что не планирует завершать карьеру футболиста, несмотря на постоянные травмы."Я люблю то, чем я занимаюсь. Мне нравится моя профессия, нравится играть в воротах. Хочу играть так долго, как мне позволит мое тело. Я чувствую себя хорошо и продолжаю дальше", - цитирует Нойера Kicker.