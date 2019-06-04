"Бавария" хочет купить хавбека "Байера"

Руководство мюнхенской "Баварии" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Байера" Кая Хаверца.Как сообщает TZ, руководство клуба планирует купить игрока в ближайшее летнее трансферное окно. Мюнхенский клуб предложил за Хаверца €90 млн.Однако "Байер" отклонил предложение "Баварии". Руководство клуба из Леверкузена планирует сохранить своего полузащитника, как минимум, еще на один сезон.19-летний футболист сыграл в 34 матчах Бундеслиги, став автором 17 голов и семи результативных передач.Контракт Хаерца с клубом заканчивается в 2022 году.