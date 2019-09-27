В матче 6-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на выезде обыграл "Унион" - 2:1.
Чемпионат Германии
6 тур
Голы: Дост, 48, Силва, 62, Уджа, 86
Унион: Гикевич, Триммель, Фридрих, Суботич, Райхель, Шмидебах (Уджа, 67), Гогия (Бекер, 59), Андрих, Гентнер, Бюльтер (Мес, 66), Андерссон
Айнтрахт Ф: Трапп, Туре, Хинтереггер, Дурм (Чэндлер, 77), Хасебе, Фернандеш, Костич, Соу, Камада (Кор, 71), Силва, Дост (Пасьенса, 83)
Предупреждения: Соу, 36, Андрих, 89
"Айнтрахт" добился победы над "Унионом"
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