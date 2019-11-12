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Дардаи претендует на пост главного тренера "Кельна"

Руководство "Кельна" продолжает поиски специалиста на вакантную должность главного тренера команды. По информации Kicker, представители клуба после увольнения Ахима Байерлорцера связывались с Палем Дардаи.

Летом 2019 года 43-летний футболист покинул пост главного тренера "Герты", но при этом Дардаи продолжает получать зарплату от берлинского клуба. В услугах Дардаи, по слухам, также заинтересован "Майнц" 11 ноября уволивший Сандро Шварца.

Sport24.ru


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Теги: Дардаи Кельн Бундеслига
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