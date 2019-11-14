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Главный тренер "РБ Лейпциг" готов отпустить Вернера в топ-клуб

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн заявил, что будет готов отпустить форварда команды Тимо Вернера в топ-клуб, если это пойдет на пользу самому игроку. Интерес к Вернеру приписывали "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".

"Я уже многим игрокам советовал снимать обручальное кольцо от брака с их нынешним клубом и переходить куда-либо еще.

Так же я поступлю и с Вернером, если он будет развиваться быстрее, чем команда "РБ Лейпциг", — цитирует Нагельсманна Sport Bild.

Контракт 23-летнего Вернера с "РБ Лейпциг" рассчитан до лета 2023 года. За "быков" Тимо провел 131 матч во всех турнирах, забив при этом 76 голов. Также в активе перспективного форварда 11 голов в 28 матчах за сборную Германии.

Sport24.ru


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Теги: Вернер Лейпциг Бундеслига
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