Главный тренер "РБ Лейпциг" готов отпустить Вернера в топ-клуб

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн заявил, что будет готов отпустить форварда команды Тимо Вернера в топ-клуб, если это пойдет на пользу самому игроку. Интерес к Вернеру приписывали "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед"."Я уже многим игрокам советовал снимать обручальное кольцо от брака с их нынешним клубом и переходить куда-либо еще.Так же я поступлю и с Вернером, если он будет развиваться быстрее, чем команда "РБ Лейпциг", — цитирует Нагельсманна Sport Bild.Контракт 23-летнего Вернера с "РБ Лейпциг" рассчитан до лета 2023 года. За "быков" Тимо провел 131 матч во всех турнирах, забив при этом 76 голов. Также в активе перспективного форварда 11 голов в 28 матчах за сборную Германии.