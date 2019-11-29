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"Шальке" одержал победу над "Унионом"

В матче 13-го тура чемпионата Германии "Шальке" обыграл "Унион" со счетом 2:1.

Чемпионат Германии

13 тур

Голы: Раман, 23, Ингвартсен, 36 (пен.), Сердар, 87

Шальке-04: Нюбель, Очипка, Настасич, Кабак, Кенни, Калиджиури, Маскарель, Маккенни, Сердар, Арит, Раман

Унион: Гикевич, Ленц, Триммель, Суботич, Шлоттербек (Хюбнер, 27), Фридрих, Гентнер, Андрих, Бюльтер, Ингвартсен, Андерссон

Предупреждения: Шлоттербек, 22, Андерссон, 38, Хюбнер, 42


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Теги: Шальке Унион Бундеслига
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