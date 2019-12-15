Левандовски: Коутиньо был великолепен. "Баварии" нужны такие игроки

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Германии с "Вердером" (6:1), а также оценил игру полузащитника Филиппе Коутиньо. На счету бразильца хет-трик и две результативные передачи."В первом тайме у нас были небольшие проблемы со вскрытием обороны "Вердера". Но во втором тайме мы сыграли значительно лучше: мы больше владели мячом, лучше действовали позиционно без мяча и в целом показали свою игру.Коутиньо? Сегодня он показал свою игру — с мячом, в динамике. Он был великолепен. Нам нужны такие игроки. Я очень рад, что сегодня он показал, насколько он хорош и каким большим потенциалом он обладает", — цитирует Левандовски пресс-служба клуба.