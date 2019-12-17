Вернер - первый после Герда Мюллера немец, кто забил 18 голов после 16 туров бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" дома принимает "Лейпциг" в матче 16-го тура чемпионата Германии. Форвард гостей Тимо Вернер дважды отличился в этой встрече. 23-летний футболист стал первым немцем после легендарного Герда Мюллера, кому удалось забить 18 голов в 16 стартовых играх бундеслиги, сообщает OptaFranz.Мюллер отметился 19 забитыми мячами в 16-ти первых турах в сезоне-1976/77.