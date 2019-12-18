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"Бавария" в гостях обыграла "Фрайбург"

В матче 16-го тура чемпионата Германии "Бавария" обыграла "Фрайбург со счетом 3:1.

Чемпионат Германии

16 тур

Голы: Грифо, 50 - Левандовски, 16, Зиркзее, 90+2, Гнабри, 90+5.

"Фрайбург": Флеккен, Кох, Хайнц, Гульде, Гюнтер, Хаберер, Хефлер, Франтц (Квон, 54), Грифо (Борелло, 76), Хелер (Шлоттербек, 90+5), Петерсен.

"Бавария": Нойер, Павар, Алаба, Киммих, Коутиньо (Зиркзее, 90), Дэвис, Гнабри, Алькантара, Перишич, Левандовски, Мюллер (Мартинес, 63).

Предупреждения: Мюллер, 50, Левандовски, 69, Алькантара, 90.


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Теги: Бавария Фрайбург Бундеслига
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