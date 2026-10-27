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Колосков объяснил победу Кейна в борьбе за "Золотой мяч"

Многолетний член Исполкома УЕФА и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в интервью Rusfootball.info прокомментировал завоевание Гари Кейном "Золотого мяча".
Фото: AFP
По мнению бывшего руководителя российского футбола, победа англичанина в голосовании France Football вполне закономерна. Колосков признал, что Килиан Мбаппе также был близок к награде, однако отдал предпочтение Кейну.

"Ничего аномального в этом нет. 73 забил. По совокупности я бы тоже ему отдал. Очень здорово сыграл на чемпионате мира. Месси сошел, уже никому не интересен. Ямаль не дорос еще, очень нестабилен. Мбаппе был ближе к этому, но Кейн более заслуживал", — заявил Колосков.

Для 33-летнего Кейна этот "Золотой мяч" стал первым в карьере. По итогам сезона-2025/26 форвард выиграл с "Баварией" чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также завоевал бронзу чемпионата мира со сборной Англии.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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