Колосков объяснил победу Кейна в борьбе за "Золотой мяч"

Многолетний член Исполкома УЕФА и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в интервью Rusfootball.info прокомментировал завоевание Гари Кейном "Золотого мяча".

Фото: AFP

"Ничего аномального в этом нет. 73 забил. По совокупности я бы тоже ему отдал. Очень здорово сыграл на чемпионате мира. Месси сошел, уже никому не интересен. Ямаль не дорос еще, очень нестабилен. Мбаппе был ближе к этому, но Кейн более заслуживал", — заявил Колосков.

По мнению бывшего руководителя российского футбола, победа англичанина в голосовании France Football вполне закономерна. Колосков признал, что Килиан Мбаппе также был близок к награде, однако отдал предпочтение Кейну.Для 33-летнего Кейна этот "Золотой мяч" стал первым в карьере. По итогам сезона-2025/26 форвард выиграл с "Баварией" чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также завоевал бронзу чемпионата мира со сборной Англии.