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Гарри Кейн продлил контракт с "Баварией" до 2029 года

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн подписал новое соглашение с мюнхенским клубом, рассчитанное до лета 2029 года.
Фото: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
О продлении сотрудничества с 33-летним англичанином сообщила пресс-служба немецкого гранда. Новый контракт футболиста будет действовать до 30 июня 2029 года.

Кейн выступает за "Баварию" с лета 2023 года. За это время форвард дважды выиграл чемпионат Германии, завоевал Кубок страны и два Суперкубка имени Франца Беккенбауэра.

Всего на счету капитана сборной Англии 156 голов в 161 официальном матче за мюнхенцев. За время выступлений в Германии нападающий также установил несколько рекордов результативности. В 2026 году он выиграл "Золотой мяч"

Источник: официальный сайт "Баварии"

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