Кейн получил травму и может пропустить около трех месяцев

Форвард "Баварии" Гарри Кейн выбыл на длительный срок.

Фото: ФК "Бавария"

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн рискует пропустить около трех месяцев. Причиной тому стал разрыв синдесмозной связки в левом голеностопе, который он получил в матче 10-го тура Бундеслиги с "Кельном". Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.



33-летний форвард был заменен на 20-й минуте игры, которая состоялась вчера, 20 ноября, и завершивилась вничью - 1:1.



В этом сезоне Кейн сыграл в 16 матчах за мюнхенскую команду, забил 10 голов и отдал 10 результативных ассистов.



Напомним, в сентябре англичанин впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча".

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