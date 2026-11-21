Нападающий "Баварии" Гарри Кейн рискует пропустить около трех месяцев. Причиной тому стал разрыв синдесмозной связки в левом голеностопе, который он получил в матче 10-го тура Бундеслиги с "Кельном". Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.
33-летний форвард был заменен на 20-й минуте игры, которая состоялась вчера, 20 ноября, и завершивилась вничью - 1:1.
В этом сезоне Кейн сыграл в 16 матчах за мюнхенскую команду, забил 10 голов и отдал 10 результативных ассистов.
Напомним, в сентябре англичанин впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча".
Кейн получил травму и может пропустить около трех месяцев
Форвард "Баварии" Гарри Кейн выбыл на длительный срок.
Фото: ФК "Бавария"