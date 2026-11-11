Нойер может завершить карьеру по окончании сезона

Нынешний сезон может стать последним в карьере 40-летнего голкипера "Баварии" Мануэля Нойера.

Фото: Getty Images

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, 40-летний вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не собирается досрочно завершать карьеру из-за полученной травмы. По данным источника, голкипер намерен восстановиться после повреждения и вернуться в основной состав мюнхенской команды.



Отмечается, что с высокой долей вероятности немец завершит карьеру будущим летом.



Напомним, ранее Нойер получил частичный разрыв сухожилия и выбыл до конца года.



Нойер защищает цвета "Баварии" с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенцев 9 матчей и в четырех из них остался "сухим".

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