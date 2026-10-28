Бубнов считает, что Кейн больше никогда не выиграет "Золотой мяч"

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал заслуженной победу нападающего "Баварии" Гарри Кейна в голосовании за "Золотой мяч" 2026 года, но усомнился, что англичанин сможет повторить этот успех.

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"Считаю правильным [победу Кейна] в том смысле, что он провёл выдающийся сезон. Хотя и на международной арене "Бавария" ничего не выиграла. Но тем не менее… Столько голов [забил], так сборная Англии на чемпионате мира выступила. Всё заслужено", — заявил Бубнов.



Эксперт также обратил внимание на возраст 33-летнего нападающего и предположил, что нынешняя награда станет для него единственной в карьере.



"Потом возраст его. Больше он, как говорится, никогда этот "Золотой мяч" не получит. Поэтому, что называется, вовремя", — добавил Бубнов.

Кроме того, специалист раскритиковал прежнюю практику вручения награды, вспомнив Уэсли Снейдера. По его мнению, приз следовало чаще отдавать футболистам за выдающиеся отдельные сезоны, а не ограничивать выбор



Кейн впервые стал обладателем "Золотого мяча". В сезоне-2025/26 англичанин выиграл с "Баварией" чемпионат и Кубок Германии, а со сборной Англии завоевал бронзовые медали чемпионата мира.



Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу" По мнению Бубнова, решающими факторами стали высокая результативность форварда и выступление сборной Англии на чемпионате мира. При этом эксперт отметил, что мюнхенский клуб не сумел завоевать международные трофеи."Считаю правильным [победу Кейна] в том смысле, что он провёл выдающийся сезон. Хотя и на международной арене "Бавария" ничего не выиграла. Но тем не менее… Столько голов [забил], так сборная Англии на чемпионате мира выступила. Всё заслужено", — заявил Бубнов.Эксперт также обратил внимание на возраст 33-летнего нападающего и предположил, что нынешняя награда станет для него единственной в карьере.Кроме того, специалист раскритиковал прежнюю практику вручения награды, вспомнив Уэсли Снейдера. По его мнению, приз следовало чаще отдавать футболистам за выдающиеся отдельные сезоны, а не ограничивать выбор Криштиану Роналду и Лионелем Месси.Кейн впервые стал обладателем "Золотого мяча". В сезоне-2025/26 англичанин выиграл с "Баварией" чемпионат и Кубок Германии, а со сборной Англии завоевал бронзовые медали чемпионата мира.Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"