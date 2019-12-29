Холанд: у меня сразу возникло желание перейти в "Боруссию"

19-летний нападающий Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от перехода из "Зальцбурга" в "Боруссию"."У меня были интенсивные переговоры с руководством клуба, особенно с Ватцке, Цорком и Фавром. Желание перейти в "Боруссию" возникло сразу. Я захотел пойти по этому пути и играть в футбол в этой невероятной атмосфере Дортмунда перед более чем 80 тысячами зрителей. Я горю этим", — цитирует Холанда официальный сайт "Боруссии".