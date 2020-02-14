Холанд признан лучшим игроком чемпионата Германии в январе

Нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в январе.



Напомним, 19-летний футболист в первом месяце года провел два матча и забил пять голов. Норвежец в голосовании обошел своего партнера по дортмундскому клубу Джейдона Санчо, полузащитников "Баварии" Ивана Перишича и Леона Горетцку, а также форварда мюнхенцев Роберта Левандовски.



Холанд перешел в "Боруссию" зимой из "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.