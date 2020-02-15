Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Фортуну" и продолжила борьбу за титул

Дюссельдорфская "Фортуна" в 22-м туре немецкой Бундеслиги принимала на своем поле менхенгладбахскую "Боруссию".

Фото: twitter.com/borussia

Матч завершился разгромной победой гостей. После первого тайма на табло было равенство: на точный удар Йонаса Хоффмана дюссельдорфцы ответили голом Томми.



Во втором тайме дубль оформил Ларс Штиндль, а окончательный счет установил Флориан Нойхаус - 1:4. "Боруссия" набирает 42 очка в таблице и отстает от лидирующего "Лейпцига" на три.



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22 тур



"Фортуна" — "Боруссия М" 1:4



Голы: Хофман, 22, Томми, 29, Штиндль, 51, 77, Нойхаус, 82



"Фортуна": Кастенмайер, Йоргенсен, Нуху (Зуттнер, 81), Айхан, Ампома (Скрыбски, 65), Штёгер, Томми, Циммерман, Бериша (Бодзек, 78), Моралес, Хеннингс



"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Ляйнер, Вендт, Эльведи, Хофман (Херрман, 75), Штробль, Закария, Нойхаус, Штиндль (Траоре, 85), Тюрам (Эмболо, 81)



Предупреждения: Айхан, 68, Штиндль, 71, Тюрам, 75, Йоргенсен, 90+1