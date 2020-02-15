Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Фортуну" и продолжила борьбу за титул

Дюссельдорфская "Фортуна" в 22-м туре немецкой Бундеслиги принимала на своем поле менхенгладбахскую "Боруссию".
Фото: twitter.com/borussia
Матч завершился разгромной победой гостей. После первого тайма на табло было равенство: на точный удар Йонаса Хоффмана дюссельдорфцы ответили голом Томми.

Во втором тайме дубль оформил Ларс Штиндль, а окончательный счет установил Флориан Нойхаус - 1:4. "Боруссия" набирает 42 очка в таблице и отстает от лидирующего "Лейпцига" на три.

Чемпионат Германии

22 тур

"Фортуна" — "Боруссия М" 1:4

Голы: Хофман, 22, Томми, 29, Штиндль, 51, 77, Нойхаус, 82

"Фортуна": Кастенмайер, Йоргенсен, Нуху (Зуттнер, 81), Айхан, Ампома (Скрыбски, 65), Штёгер, Томми, Циммерман, Бериша (Бодзек, 78), Моралес, Хеннингс

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Ляйнер, Вендт, Эльведи, Хофман (Херрман, 75), Штробль, Закария, Нойхаус, Штиндль (Траоре, 85), Тюрам (Эмболо, 81)

Предупреждения: Айхан, 68, Штиндль, 71, Тюрам, 75, Йоргенсен, 90+1


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бундеслига Фортуна Боруссия М
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Гранада" вырвала победу у "Вальядолида" в компенсированное время
"Аталанта" обыграла "Рому" на своем поле
Клопп рассказал, что думает о 25-очковом отрыве от "Сити"
Гвардиола не покинет "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
Кокорина снова запечатлели в форме "Сочи" (фото) 2
Клопп прокомментировал отстранение "Сити" от еврокубков
Лапочкин рассказал, чем занимается экс-глава ДСИ Егоров
"Вильярреал" одолел "Леванте" на своем поле
Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Фортуну" и продолжила борьбу за титул
"Ливерпуль" с минимальным счетом выиграл у "Норвича" в концовке игры 2
"Болонья" вдевятером разгромно уступила "Дженоа"
Альба получил травму паха
Червиченко: с уходом Тедеско "Спартак" ничего не потеряет. Единственный бонус от него - то, что он бегает по бровке и машет руками 4
"ПСЖ" сыграл вничью с предпоследней командой чемпионата, уступая по ходу матча 0:3
"Крылья Советов" обыграли "Чертаново" на Кубке ФНЛ
Лапочкин объяснил, почему "Спартак" выигрывает при его судействе 7
Окружение Тедеско отрицает информацию об уходе тренера в "Герту" 4
"Манчестер Сити" провел собрание игроков после новости об исключении из еврокубков 2
"Лейпциг" разгромил "Вердер" и вышел на первое место в Бундеслиге
Полузащитник "Ахмата" выбыл из строя на месяц
"Ростов" сыграл вничью с шведским АИКом
"Барселона" на своем поле обыграла "Хетафе"
ЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл "Сириус" 2
"Герта" одержала победу над "Падерборном" 1
"Вольфсбург" нанес поражение "Хоффенхайму"
Вернер за 58 млн евро может перейти в "Ливерпуль"
Рамос близок к продлению контракта с "Реалом"
Матч "Эйбар" - "Реал Сосьедад" перенесен из-за пожара на свалке
"Рига" Кононова обыграла "Мордовию" 2
Выдра, которым интересовался "Локомотив", прокомментировал победу над "Саутгемптоном"
Все новости