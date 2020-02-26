Нойер обошёл Вальдеса по количеству матчей в ЛЧ среди вратарей

Вчерашний матч плей-офф ЛЧ против "Челси" стал для голкипера "Баварии" Мануэля Нойера 107-м в турнире.

Фото: Eurosport

Нойер обошёл в списке бывшего вратаря "Барселоны" Виктора Вальдеса, на счету которого 106 игр.



85 матчей в ЛЧ Нойер провёл в составе "Баварии", а ещё 22 в форме своего предыдущего клуба - "Шальке-04".



Рекордсмен в Лиге чемпионов по количеству матчей среди вратарей - Икер Касильяс (177 матчей). На втором месте Джанлуиджи Буффон (123 матча), а замыкает тройку Петр Чех (111 игр).



Напомним, что вчера "Бавария" на выезде разгромила лондонский "Челси" со счётом 3:0. Ответная игра в Мюнхене пройдёт 18 марта.



В этом сезоне Мануэль Нойер провел 34 матча за "Баварию" во всех турнирах и 12 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.