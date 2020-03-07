"Лейпциг" не смог обыграть "Вольфсбург"

В матче 25-го тура Бундеслиги "Вольфсбург" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью - 0:0.

Чемпионат Германии

25 тур

"Вольфсбург" - "РБ Лейпциг" 0:0

Вольфсбург: Кастельс, Отавио, Брукс, Кнохе, Герардт, Штеффен (Руссийон, 84), Арнольд, Шлагер, Брекало (Клаус, 77), Мехмеди (Виктор, 64), Вегорст

РБ Лейпциг: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Анхелиньо (Лукман, 81), Хальстенберг, Лаймер, Забитцер, Нкунку, Форсберг (Ольмо, 60), Поульсен (Вернер, 60), Шик

Предупреждения: Лаймер, 41, Юпамекано, 57, Отавио, 64, Вегорст, 78, Ольмо, 90


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лейпциг Вольфсбург Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Бывший футболист ЦСКА завершил карьеру в 31 год
"Атлетико" и "Севилья" сыграли вничью
"Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Вест Хэм"
Пильгуй: выход Комличенко в основе предопределил результат и качество игры "Динамо"
"Лейпциг" не смог обыграть "Вольфсбург"
Новиков: рад, что победили после неудачи со "Спартаком" 1
"Байер" забил четыре безответных мяча "Айнтрахту"
Главный тренер "Тамбова": надо забивать, без этого побеждать сложно
Клопп: сейчас у нас 82 очка, что очень хорошо
Комличенко помог победить своей команде, Левашов – чужой. "Динамо" и "Оренбург" реабилитировались за прошлый тур
Комличенко признан лучшим игроком матча "Динамо" - "Тамбов"
Газизов: у нас в команде никто не выезжает из России
"Динамо" благодаря голу Комличенко обыграло "Тамбов" 16
Розыгрыш Серии А будет приостановлен, если у футболиста найдут коронавирус
Дзюба полностью восстановился после травмы и готов сыграть с "Уфой"
"Ливерпуль" установил рекорд по количеству домашних побед подряд
Зидан: сегодня я возглавляю "Реал", а завтра может всё измениться
Широков предложил провести матч "Спартак" - "Зенит" в "Лужниках" 18
Чуперка не играет с московским "Динамо" из-за смерти отца
Сотрудников некоторых клубов РПЛ проверяют на коронавирус
Черевченко - об ошибке Левашова: футбол без ошибок не бывает
Cалах - второй игре в истории "Ливерпуля", который забивал 20 голов в трёх сезонах подряд
Созин - о матче "Спартак" - "Зенит": Федун прав. Нужно проводить жеребьвку 16
"Оренбург" обыграл "Арсенал" благодаря двум голам Деспотовича 6
Президент "Урала" - о матче "Спартак" - "Зенит" в Кубке России: у кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома 12
"Динамо" - "Тамбов". Комличенко выйдет в стартовом составе москвичей 1
Алиссон и Робертсон пропустят игру с "Борнмутом"
Легенда "Интера" считает, что футболисты Серии А должны жертвовать 5% зарплаты клубам и исследованию коронавируса 1
Тарасов рассчитывает на пятикратное уменьшение алиментов на дочь 2
Федотов заявил, что больше не работает на "Матч ТВ" из-за фразы про удаление Азмуна 15
Все новости