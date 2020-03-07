В матче 25-го тура Бундеслиги "Вольфсбург" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью - 0:0.
Чемпионат Германии
25 тур
"Вольфсбург" - "РБ Лейпциг" 0:0
Вольфсбург: Кастельс, Отавио, Брукс, Кнохе, Герардт, Штеффен (Руссийон, 84), Арнольд, Шлагер, Брекало (Клаус, 77), Мехмеди (Виктор, 64), Вегорст
РБ Лейпциг: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Анхелиньо (Лукман, 81), Хальстенберг, Лаймер, Забитцер, Нкунку, Форсберг (Ольмо, 60), Поульсен (Вернер, 60), Шик
Предупреждения: Лаймер, 41, Юпамекано, 57, Отавио, 64, Вегорст, 78, Ольмо, 90
"Лейпциг" не смог обыграть "Вольфсбург"
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