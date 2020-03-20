Джейдон Санчо - игрок месяца в Бундеслиге

Guaranteeing goals left and right: February's #BundesligaPOTM is @BlackYellow's Jadon #Sancho ?? @EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/fRWpgIkoqe— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 20, 2020
В феврале 19-летний футболист забил 2 мяча и стал автором 4-х результативных передач в 4-х матчах за "Боруссию" в Бундеслиге.
За немецкий клуб англичанин выступает с 2017-го года, перейдя из молодёжной команды "Манчестер Сити" за 7,84 миллиона евро.
Всего в нынешнем сезоне на счету Джейдона Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35-ти матчах за "шмелей" во всех турнирах.
Действующий контракт Санчо с "Боруссией" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 130 миллионов евро.