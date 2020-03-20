Джейдон Санчо - игрок месяца в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо признан лучшим игроком февраля в немецкой Бундеслиге.

В феврале 19-летний футболист забил 2 мяча и стал автором 4-х результативных передач в 4-х матчах за "Боруссию" в Бундеслиге.За немецкий клуб англичанин выступает с 2017-го года, перейдя из молодёжной команды "Манчестер Сити" за 7,84 миллиона евро.Всего в нынешнем сезоне на счету Джейдона Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35-ти матчах за "шмелей" во всех турнирах.Действующий контракт Санчо с "Боруссией" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 130 миллионов евро.