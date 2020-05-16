Большой футбол вернулся! "Боруссия" - "Шальке" начали рурское дерби

Стартовал первый тур Бундеслиги после перерыва в связи с пандемией коронавируса.



С первых минут на поле вышли:



"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Делейни, Дахуд, Геррейру, Рейна, Брандт, Холанд.



"Шальке": Шуберт, Кенни, Тодибо, Сане, Настасич, Очипка, Калиджиури, Маккенни, Сердар, Арит, Раман.



В параллельных встречах между собой сыграют "РБ Лейпциг" - "Фрайбург", "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Хоффенхайм" - "Герта", а также "Фортуна" - "Падерборн".



Напомним, что РПЛ возобновится 21 июня.