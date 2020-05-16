Напомним, в рурском дерби "Боруссия" одержала победу со счетом 4:0.
Все матчи немецкой Бундеслиги до конца сезона будут проходить без зрителей.
"Даже неприятно было это видеть. Дортмунд ничего не сделал, чтобы забить четыре гола команде, которая, по ощущениям, до сих пор на карантине. Один бежит, другой падает, вратарь мяч выбить не может.
Сидишь, смотришь на пустые трибуны. Такой футбол только под бокал вина смотреть. Хотя, возможно, в других матчах было покреативнее. Но хорошо, что футбол начался. Главное, чтобы ничего плохого не случилось", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Мостовой: до сих пор не верю, что в Германии будут играть
Мостовой - о матче "Боруссия Д" - "Шальке": такой футбол смотреть только под бокал вина
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Шальке".
Фото: © РИА Новости
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