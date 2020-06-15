Роберт Левандовски рассказал, что не ест мясо в дни матчей

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски раскрыл некоторые детали своего режима питания.

Фото: The Sun

"Я не ем мясо в день игры, слишком тяжело для тела. Я ем что-то легкое. Можно поесть рис или пасту, это даст вам немного энергии на короткий промежуток времени, но вы ничего не получите в перспективе", - приводит слова поляка France Football.



Левандовски добавил, что очень важно дополнительно двигаться в день встречи.



В текущем розыгрыше Бундеслиги нападающий мюнхенцев уверенно лидирует в гонке бомбардиров. В рамках 28-ми матчей он забил 30 мячей.