"Хоффенхайм" разгромил "Баварию"

В матче второго тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на своем поле обыграл "Баварию".

Фото: ФК "Хоффенхайм"

Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Отметим, что дублем отметился Крамарич.



"Хоффенхайм" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков. "Бавария" опустилась на шестую позицию (3 очка).



Чемпионат Германии



2 тур



"Хоффенхайм" - "Бавария" - 4:1



Голы: Бичакчич, 16, Даббур, 24, Крамарич, 77, 90+2 (пен.) - Киммих, 36.