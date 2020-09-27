Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Отметим, что дублем отметился Крамарич.
"Хоффенхайм" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков. "Бавария" опустилась на шестую позицию (3 очка).
Чемпионат Германии
2 тур
"Хоффенхайм" - "Бавария" - 4:1
Голы: Бичакчич, 16, Даббур, 24, Крамарич, 77, 90+2 (пен.) - Киммих, 36.
"Хоффенхайм" разгромил "Баварию"
В матче второго тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" на своем поле обыграл "Баварию".
Фото: ФК "Хоффенхайм"
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