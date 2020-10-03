Как сообщает источник, немецкий клуб заплатит за 23-летнего футболиста 15 млн евро.
По сведениям, "Бавария" была заинтересована в испанце ещё в прошлом году, но сумма в 40 млн евро отпугнула потенциальных покупателей.
По итогам прошлого сезона "Эспаньол" вылетел во вторую лигу Испании, поэтому ценник на футболиста стал меньше.
Источник: Diario Sport.
"Бавария" заплатит 15 млн евро за футболиста второй лиги Испании
Полузащитник "Эспаньола" Марк Рока перейдет в "Баварию".
Фото: Getty Images
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