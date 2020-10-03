"Бавария" заплатит 15 млн евро за футболиста второй лиги Испании

Полузащитник "Эспаньола" Марк Рока перейдет в "Баварию".

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, немецкий клуб заплатит за 23-летнего футболиста 15 млн евро.



По сведениям, "Бавария" была заинтересована в испанце ещё в прошлом году, но сумма в 40 млн евро отпугнула потенциальных покупателей.



По итогам прошлого сезона "Эспаньол" вылетел во вторую лигу Испании, поэтому ценник на футболиста стал меньше.



Источник: Diario Sport.