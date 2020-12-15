"Бавария" начала переговоры с Команом о новом контракте

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, скорее всего, продлит контракт с мюнхенским клубом.

Фото: УЕФА

24-летний хавбек ведет переговоры с "Баварией" о продлении соглашения. Новый контракт будет подписан до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере.



В текущем сезоне Бундеслиги Коман в составе "Баварии" провел 8 матчей и забил 2 мяча.