24-летний хавбек ведет переговоры с "Баварией" о продлении соглашения. Новый контракт будет подписан до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере.
В текущем сезоне Бундеслиги Коман в составе "Баварии" провел 8 матчей и забил 2 мяча.
"Бавария" начала переговоры с Команом о новом контракте
Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, скорее всего, продлит контракт с мюнхенским клубом.
Фото: УЕФА
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