За досрочный разрыв контракта "Боруссия" выплатит Фавру один миллион евро компенсации.
63-летний швейцарец был уволен с поста главного тренера дортмундской команды 13 декабря.
В текущем сезоне Бундеслиги "Боруссия" Д занимает пятое место в турнирной таблице.
Источник: Bild
Дортмундская "Боруссия" выплатит Фавру один миллион евро компенсации за увольнение
Швейцарский специалист Люсьен Фавр получит компенсацию от дортмундской "Боруссии".
Фото: ФК "Боруссия" Д
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