Дортмундская "Боруссия" выплатит Фавру один миллион евро компенсации за увольнение

Швейцарский специалист Люсьен Фавр получит компенсацию от дортмундской "Боруссии".

Фото: ФК "Боруссия" Д

За досрочный разрыв контракта "Боруссия" выплатит Фавру один миллион евро компенсации.



63-летний швейцарец был уволен с поста главного тренера дортмундской команды 13 декабря.



В текущем сезоне Бундеслиги "Боруссия" Д занимает пятое место в турнирной таблице.



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