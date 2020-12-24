Лилиан Тюрам - о плевке Маркуса в сторону соперника: я спросил у себя, действительно ли это мой сын

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал длительный дисквалификацию своего сына Маркуса Тюрама, полученную за плевок в сторону соперника.
Фото: "Getty Images"
"Я смотрел матч и был в шоке. Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын.

После всего этого он объяснил мне, что он был вне себя от гнева, что он оскорбил соперника ненамеренно, что у него просто вылетела слюна. Он хочет, чтобы люди поняли, что это случилось непроизвольно".

Он принимает свое наказание, и я думаю, что это нормально. Потому что такие жесты не должны существовать на футбольном поле", - сказал Тюрам.

Напомним, в матче 13-го тура между немецкой Бундеслиги между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Хоффенхаймом" (1:2), нападающий "Боруссии" Маркус Тюрам плюнул в лицо соперника Штефана Поша. Тюрам был недоволен действиями Поша и во время спора совершил это действие. Судья этого матча удалил Тюрама с поля.

Тюрам был наказан менхенгладбахской "Боруссией" - он получил штраф в размере месячной зарплаты. Также, он дисквалифицирован на 5 матчей, еще один матч - условная дисквалификация. Санкция распространяется на матчи Бундеслиги и Кубка Германии.

Источник: RCI

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Теги: Бундеслига Боруссия М Тюрам
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