По мнению Холанда, лучшими центрбеками мира являются Серхио Рамос, защищающий цвета "Реала", Калиду Кулибали из "Наполи" и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").
"Я считаю, что три лучших центральных защитника мира — это Рамос, ван Дейк и Кулибали. Все трое сильны физически и при этом крайне умны", - отметил Холанд.
Источник: Mundo Deportivo
Холанд назвал трех лучших центральных защитников мира
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал тройку лучших центральных защитников мира.
Фото: TF-Images / Getty Images
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