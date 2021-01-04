Бо Свенссон стал главным тренером "Майнца"

Бывший игрок "Майнца" Бо Свенссон назначен на должность главного тренера клуба.

Экс-футболист "Майнца" Бо Свенссон назначен на пост главного тренера, передает официальный сайт немецкого клуба.



В период с 2007 по 2014 датский игрок принял участие в 122 встречах за "Майнц", а после этого в течение 5 лет работал как тренер с его юношескими командами. Отмечается, что Свеннссон выступал под управлением Томаса Тухеля и Юргена Клоппа, знаком с их тренерской работой и видением футбола.

