Экс-футболист "Майнца" Бо Свенссон назначен на пост главного тренера, передает официальный сайт немецкого клуба.
В период с 2007 по 2014 датский игрок принял участие в 122 встречах за "Майнц", а после этого в течение 5 лет работал как тренер с его юношескими командами. Отмечается, что Свеннссон выступал под управлением Томаса Тухеля и Юргена Клоппа, знаком с их тренерской работой и видением футбола.
Бо Свенссон стал главным тренером "Майнца"
Бывший игрок "Майнца" Бо Свенссон назначен на должность главного тренера клуба.
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