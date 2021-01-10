Витсель пропустит несколько месяцев из-за травмы

Bittere Nachricht: Der BVB wird in den kommenden Monaten auf Axel #Witsel verzichten m?ssen. Der belgische Nationalspieler hatte sich in Sachsen ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen. Die gesamte BVB-Familie dr?ckt Axel die Daumen f?r eine m?glichst rasche Genesung! ? pic.twitter.com/5P3nK1ADb6— Borussia Dortmund (@BVB) January 10, 2021
Пресс-служба дортмундской "Боруссии" сообщила, что полузащитник команды Аксель Витсель порвал ахиллово сухожилие во время матча против "РБ Лейпциг" (3:1). Как говорится в заявлении, это случилось без постороннего вмешательства.
Напомним, во вчерашнем матче против "РБ Лейпциг" Аксель Витсель был заменен на 30-й минуте встречи.
Аксель Витсель перешел в "Боруссию" в августе 2018 года. В нынешнем сезоне у него 22 матча во всех турнирах и один забитый гол. Всего за "Боруссию" он провел 104 матча, в которых отметился 11-ю голами и 6-ю результативными передачами.
С 2012 по 2017 год Витсель защищал цвета петербургского "Зенита".