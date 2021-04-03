"Бавария" минимально обыграла "Лейпциг" и обеспечила себе отрыв в семь очков

"Бавария" победила "Лейпциг" (1:0) в матче 27-го тура Бундеслиги.

Фото: Бундеслига

Подопечные Ханси Флика на выезде переиграли "Лейпциг" Юлиана Нагельсманна со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 39-й минуте забил Леон Горецка с передачи Томаса Мюллера.



Эта победа стала 20-й для мюнхинцев в этом розыгрыше чемпионата Италии. В 27 матчах они набрали 64 очка. "Лейпциг", занимающий второе место, имеет в своем активе 57 очков.



Чемпионат Германии, 27 тур



Лейпциг 0:1 Бавария



Голы: Горецка, 38



РБ Лейпциг: Гулачи, Юпамекано, Орбан, Клостерман, Мукиэле, Адамс (Хи Чан, 82), Айдара (Сёрлот, 74), Забитцер, Ольмо (Поульсен, 73 (Конате, 88)), Нкунку, Форсберг (Клюйверт, 46)



Бавария: Нойер, Зюле, Павар, Алаба, Эрнандес, Горецка (Мусиала, 72), Киммих, Шупо-Мотинг, Коман (Гнабри, 72), Мюллер, Зане (Мартинес, 81)



Предупреждения: Мукиэле, 26, Киммих, 33, Забитцер, 38, Юпамекано, 61, Эрнандес, 81