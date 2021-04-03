"Бавария" минимально обыграла "Лейпциг" и обеспечила себе отрыв в семь очков

"Бавария" победила "Лейпциг" (1:0) в матче 27-го тура Бундеслиги.
Фото: Бундеслига
Подопечные Ханси Флика на выезде переиграли "Лейпциг" Юлиана Нагельсманна со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 39-й минуте забил Леон Горецка с передачи Томаса Мюллера.

Эта победа стала 20-й для мюнхинцев в этом розыгрыше чемпионата Италии. В 27 матчах они набрали 64 очка. "Лейпциг", занимающий второе место, имеет в своем активе 57 очков.

Чемпионат Германии, 27 тур

Лейпциг 0:1 Бавария

Голы: Горецка, 38

РБ Лейпциг: Гулачи, Юпамекано, Орбан, Клостерман, Мукиэле, Адамс (Хи Чан, 82), Айдара (Сёрлот, 74), Забитцер, Ольмо (Поульсен, 73 (Конате, 88)), Нкунку, Форсберг (Клюйверт, 46)

Бавария: Нойер, Зюле, Павар, Алаба, Эрнандес, Горецка (Мусиала, 72), Киммих, Шупо-Мотинг, Коман (Гнабри, 72), Мюллер, Зане (Мартинес, 81)

Предупреждения: Мукиэле, 26, Киммих, 33, Забитцер, 38, Юпамекано, 61, Эрнандес, 81

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бавария Лейпциг Бундеслига Горецка Мюллер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Рахимов: смена на тренерском мостике может дать импульс "Уфе". Для себя я такое решение уже принял 2
"Бавария" минимально обыграла "Лейпциг" и обеспечила себе отрыв в семь очков
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Лестер"
Хвича поставил на колени Заболотного, а "Ахмат" уничтожил "Краснодар". Даже сейчас Хашиг будет поддерживать Мусаева?
"Ювентус" потерял очки в Туринском дерби
Снова в своей лиге. После молодежного Евро Захарян, Тюкавин и компания лихо расправились с "Уфой" 1
"Динамо" крупно обыграло "Уфу" (4:0) 9
"Нижний Новгород" победил "Балтику" и обошел "Оренбург" в споре за прямую путевку в РПЛ 3
Вандерсон: мы – команда, которая умеет побеждать 2
Сафонов отреагировал на слухи о разногласиях по новому контракту 2
Морозов: по ощущениям, "Уфы" минут 30 не было на поле
"Лилль" победил "ПСЖ" в матче лидеров Лиги 1 и единолично возглавил чемпионскую гонку
Сафонов: вторую часть сезона начали ужасно
Классный гол Кварацхелии в ворота "Сочи" (видео) 1
Твиттер "Спартака" "напророчил" "Краснодару" поражение в 5 голов 6
Бериша признан лучшим игроком матча "Краснодар" — "Ахмат"
Мусаев заявил, что был готов покинуть "Краснодар" после разгрома от "Спартака" 7
Талалаев: "Краснодар" — одна из немногих команд в РПЛ, которая продолжила играть после 0:3 4
Болельщики освистали "Краснодар" после сокрушительного домашнего разгрома от "Ахмата" (видео) 1
Уткин: я говорил, что с тренером без оглядки на историю клуба "Локо" будет играть лучше 4
Гол Кварацхелии позволил "Рубину" обыграть "Сочи" и подняться на 4-ю строчку РПЛ 28
"Ахмат" разгромил "Краснодар", забив пять безответных мячей 35
Очередная победа Николича на классе. Новый тренерский штаб "Ротора" доставил "Локомотиву" меньше проблем, чем старый
"Аталанта" обыграла "Удинезе". Миранчук отыграл семь минут
Тюкавин и Захарян в стартовом составе "Динамо" на матч с "Уфой"
Дубль Игнатова помог "Спартаку-2" обыграть "Чайку". Роша не забил пенальти
Арустамян: большое промо Кварацхелии в Италии делает Каха Каладзе. Он дает лучшие рекомендации 1
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Туфану 9
Арустамян: агент Хвичи проведет переговоры с "Миланом" и "Ювентусом"
Червиченко назвал единственного россиянина, способного играть за "Барселону" 5
Все новости
-