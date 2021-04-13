Маттеус: это была последняя игра Флика в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник "Баварии" Лотар Маттеус заявил, что наставник мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик летом возглавит сборную Германии.

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– Это была последняя игра Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера "Баварии". Он главный кандидат на вакантную должность в сборной Германии на замену Йоахиму Лёву. Он примет предложение летом, – сказал Маттеус в интервью для Sky Germany.



Флик возглавил "Баварию" в 2019 году и взял шесть трофеев в первом же сезоне. Мюнхенский клуб одержал победу в чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.



Контракт немецкого специалиста с командой рассчитан до лета 2023 года.



В Бундеслиге "Бавария" занимает первое место, набрав 65 очков в 28 матчах сезона. Следующую игру подопечные Флика проведут 17 апреля с "Вольфсбургом". Матч начнется в 16:30 по московскому времени.