Официально: Нагельсманн летом возглавит "Баварию"

Новым главным тренером "Баварии" с лета станет наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельманн.

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– Слишком рано прощаться, потому что я еще не закончил здесь, в "Лейпциге". Моя миссия может закончиться здесь летом, но до тех пор я сделаю все от меня зависящее. Мы превратились в настоящую сплоченную группу, которая наконец хочет выиграть титул, – приводит слова Нагельсманна официальный Instagram-аккаунт "Лейпцига".Нагельсманн сменит на посту главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика, который работает с командой с 2019 года. В сезоне-2019/20 мюнхенцы выиграли все трофеи, за которые боролись.В текущей кампании "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 71 очко в 31 матче. На второй строчке располагается "Лейпциг" под руководством Нагельсманна. "Быки" отстают от лидеров чемпионата на семь очков.