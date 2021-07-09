"У "Байера" есть очень сильный вратарь – Лукаш Градецкий, который стал одним из лучших на Евро. То есть с основным голкипером в команде всё в порядке. Лунёв, конечно, будет конкурировать, но знает, что скорее всего, станет вторым вратарём. Чемпионат Германии достаточно сложный, Градецкий – вратарь хороший, вряд ли его будут отправлять в запас", - приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.
Напомним, контракт Лунева с "Байером" рассчитан до лета 2023 года.
Основным голкипером в составе "фармацевтов" в прошедшем сезоне был Лукаш Градецки. 31-летний финн выступает за леверкузенский клуб с 2018 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Германии вратарь принял участие в 29 матчах, в которых пропустил 29 голов, 9 раз ему удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности. Соглашение Градецки с "Байером" рассчитано до 30 июня 2023 года.
Нигматуллин: Лунев, скорее всего, будет вторым номером в "Байере"
Экс-вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о переходе бывшего голкипера "Зенита" Андрея Лунева в леверкузенский "Байер".
Фото: инстаграм Руслана Нигматуллина
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