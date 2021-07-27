- Здесь на тренировках к тебе более требовательны, чем в России. Например, если ты где-то не добежал - напихает не только тренер, но и игроки. В "Шальке" команда - одно целое. Или ты где-то хорошо сыграл - тебя все похвалят. Просят подходить к тренеру или к игрокам, если что-то непонятно. Пытаются максимально расположить к себе, чтобы комфортно было всем. Здесь совсем другой менталитет, - приводит слова Михайлова Sport24.
18-летний хавбек Ярослав Михайлов, являющийся воспитанником клубной системы "Зенита", в первой половине июля перешел в немецкий "Шальке" на правах аренды до конца наступающего сезона. Ранее Михайлов выступал за юношескую команду сине-бело-голубых (6 матчей в ЮФЛ в прошедшем сезоне, 1 забитый мяч, 1 голевой пас) и за молодежную команду (19 матчей Молодежного первенства в прошлом сезоне, 3 голевые передачи).
Хавбек "Шальке" Михайлов сравнил обстановку в команде в Германии и России
18-летний полузащитник Ярослав Михайлов, перешедший из "Зенита" в "Шальке" на правах аренды, рассказал, в чем состоят различия в российской и немецкой внутрикомандной обстановке.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!