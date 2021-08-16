"Было желание, чтобы в расширенном списке были озвучены фамилии не четырех, а большего количества вратарей, но это оказалось невозможным. Главных критериев два. Первый — игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунева, которому уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах.
Второй — количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги — не в счет", — передаёт слова Кафанова "СЭ".
Андрей Лунев перешёл в "Байер" десятого июля на правах свободного агента. Ранее вратарь выступал за "Зенит". За петербуржцев Лунев провёл 90 игр в РПЛ, в которых пропустил 68 мячей и в 41 матче оставил ворота сине-бело-голубых в неприкосновенности.
Вратарская позиция в сборной России на матчах отбора к чемпионату мира-2022 будет принадлежать голкиперам отечественных команд, среди которых Маринато Гильерме из "Локомотива", Юрий Дюпин из "Рубина", Александр Максименко из "Спартака" и Сергей Песьяков из "Ростова".
Сборная России проведёт в сентябре три матча в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Первая игра состоится первого сентября в Москве против футболистов из Хорватии. Второй матч пройдёт на Кипре четвертого сентября. Седьмого сентября россияне сыграют в Москве со сборной Мальты.
Кафанов извинился перед Луневым за отсутствие в заявке сборной России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал отсутствие в списке вызванных для подготовки к сентябрьским матчам квалификации чемпионата мира-2022 голкипера "Байера" Андрея Лунева.
Фото: РИА Новости
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